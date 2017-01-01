Итоги 15 мая: Открытие Крымского моста и обыски в РИА Новости Украина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 15 мая:

РФ официально открыла Крымский мост



15 мая. президент России Владимир Путин на торжественной церемонии официально открыл мост в аннексированный Крым. Для рядовых граждан движение транспорта запустили 16 мая.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны российских оккуппантов. Также открытие Крымского моста осудили в США и Евросоюзе.



СБУ провела обыски в РИА Новости-Украина



Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах РИА Новости-Украина. В итоге был задержан руководитель агентства Кирилл Вышинский. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта − российский и украинский. Также у Вышинского нашли медаль РФ за “возвращение“ Крыма.

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В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали ответные меры.

В Европе рекордно подорожал уголь



В Северо-западной Европе поднялись цены на уголь на фоне сильного спроса на энергоресурсы со стороны Китая. Фьючерсы на следующий год подорожали до рекордных 90,65 долларов за тонну.



Суд в России арестовал Навального



Тверской суд Москвы приговорил оппозиционного российского политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга из-за акции 5 мая Он нам не царь.

В РФ приняли законопроект о контрсанкциях

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Государственная Дума России во вторник, 15 мая, приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям.

Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей (около 255 тысяч гривен), а также тюремное заключение на срок до четырех лет.



КНДР отменила переговоры с Южной Кореей



Пхеньян отменил встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти в среду, 16 мая, из-за совместных учений американских и южнокорейских военных.