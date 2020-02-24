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Коронавирус в Италии: Страну охватила паника

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Власти Италии вводят жесткие карантинные меры, а население быстро погружается в панику.
Коронавирус в Италии: Страну охватила паника
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Коронавирус в Италии: Страну охватила паника
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Италия оказалась главным эпицентром вспышки коронавируса на Европейском континенте. По состоянию на вторую половину дня в стране было выявлено уже 220 случаев заражения китайским вирусом, при этом шесть человек умерло.

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Чтобы остановить распространение вируса и не допустить превращения локальной вспышки в общенациональную эпидемию, итальянские власти ввели исключительные карантинные меры.

Карантин вводится в 12 городах северных провинций Ломбардия и Венето, в которых совокупно проживает примерно 50 тысяч жителей. Людям запрещено въезжать или выезжать в районы, которые оказались на карантине.

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В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи супер-престижной итальянской Серии А, запланированные на воскресенье.  В Милане закрывают школы и отменяют мероприятия из-за коронавируса.

Опасаясь распространения коронавируса, власти итальянского региона Венето объявили об отмене знаменитого Венецианского карнавала.  

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На волне тревожных новостей и карантинных мер население Италии охватила паника. В итальянских супермаркетах на полках практически не осталось продуктов. Люди покупают не только продукты с длительным сроком хранения, а буквально все подряд.

Кроме того, из-за коронавируса известнейший итальянский модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.

Сообщается также, что многие люди ходят по улицам в медицинских масках, которые сейчас практически невозможно достать в местных аптеках.

Напомним, в последние дни Италия оказалась эпицентром вспышки короновируса. По последним данным, от инфекции там умерло уже шесть человек, заболевших – более 200. Еще утром украинские власти планировали ограничиться простым визуальным осмотром пассажиров, прибывающих из Италии. Но после обеда было принято решение всем прибывающим измерять температуру.

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Теги: Италия, коронавирус, карантин
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Комментариев (2)
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Антибес    24.02.2020, 19:11
Оценка:  -5
Антибес
Это только начало,уверяю вас!Скоро и в нашей охреНэньке начнут регистрировать это заболевание.Только что по ICTV похвастались что в Италии горбатится миллион наших"нерабов".Поэтому просто готовим мешки для трупов,ведь больше наши власти ничем не смогут помочь.Паника ещё впереди!
WTF2wtf    24.02.2020, 19:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
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