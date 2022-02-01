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Итоги 31 января: Подготовка беспорядков и заседание ООН по Украине
В ООН обсудили Украину
Совбез ООН собрался на срочное заседаниt, на котором обсуждали ситуацию у украинских границ и возможность вторжения России в страну. Заседание созвала США. Дипломаты призвали российскую сторону решить вопрос не конфликтом, а дипломатией. Но делегация РФ заседание покинула. Также было решено рассмотреть украинский вопрос еще 18 февраля.
В МВД рассказали о подготовках массовых беспорядков
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Была задержана группировка, которая собиралась устроить массовые беспорядки. В частности, ее члены должны были устраивать драки с полицейскими, у них даже была бутафорская кровь для фейковых ранений. Организаторы получили авансом от заказчика около 1 млн грн. "Титушкам" платили от 1 200 грн, участникам массовки – от 800 грн, а за радикальные акции – до $2 500. Беспорядки готовились в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Одним из задержанных является скандальный экс-полковник Юрий Голубан, которого обвиняли в связях с боевиками.
РФ продолжает стягивать войска к Украине
Об этом заявили в Пентагоне. Мол вторжение может произойти в ближайшее время. На этом фоне РФ закончила проверку боеготовности военнослужащих у границ Украины. В Ростовской и Волгоградской областях отрабатывали нанесение ракетных ударов, а самолеты были переброшены на Кубань и временно оккупированный Крым.
Польша готова вооружить Украину
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Украинской стороне это предложение уже передали. Идею поддержал президент Польши Анджей Дуда. Отмечается, что речь идет о "несколько десятков тысяч штук" единиц вооружения. На этом фоне Польша отправила в Украину 120 тонн гуманитарной помощи. Это лагерные кровати, медицинские маски, постельное белье и так далее.
Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии
Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис прибыл в Киев. На встрече президент Владимир Зеленский поблагодарил политика за новую программу помощи Украине. Первый транш выплатят без дополнительных условий. Также был поднят вопрос скорейшего старта переговоров о предоставлении Украине торговых преференций.
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