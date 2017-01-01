Итоги 3 апреля: Дело против Авакова, стрельба в штабе YouTube

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 3 апреля:

В России возбудили уголовное дело против Авакова



Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обвинив его в “воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России“.

Аваков ответил Следкому РФ тремя словами.



В офисе YouTube произошла стрельба



В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. По данным местной полиции, ее устроила женщина, которая впоследствии застрелилась.



Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. По информации СМИ, причиной происшествия стала бытовая ссора.

В Британии не установили страну-изготовитель вещества, которым отравили Скрипалей

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Глава химической лаборатории в Портон-Дауне Гарри Ейткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить страну происхождения нервно-паралитического вещества Новичок, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.



Газпром пообещал сдать первую нитку Турецкого потока



Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что уже через месяц компания завершит строительство первой нитки газопровода Турецкий поток, который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на прямые поставки из России вместо украинского транзита.



Корью в Украине заболели более девяти тысяч человек



В Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала года в Украине корью заболели 9091 человек. Пять взрослых и два ребенка умерли от осложнений, вызванных этой болезнью.



Больше всего заболевших зафиксировали в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607) и Одесской (1207) областях.

Завершение отопительного сезона

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В Николаеве, Херсоне, Каменском, Кривом Роге официально завершился отопительный сезон из-за повышения среднесуточной температуры. В Киеве отопление отключили в 500 домах.



В Львове отопительный сезон приостановили. Если температура не опустится, то отопление в этом сезоне уже не включат.

Саакашвили окончательно отказали в статусе беженца



Кассационный административный суд Верховного суда отклонил жалобу защиты лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, которая была подано после отказа Государственной миграционной службы в предоставлении ему статуса беженца.



В Киеве состоялся марш националистов



В Киеве проходил марш националистов под лозунгом За украинское будущее без олигархов!. По информации пресс-службы партии Свобода, мероприятие проводилось с целью добиться принятия “антиолигархического пакета коренных преобразований“.



Во Франции начались масштабные протесты железнодорожников



Французские железнодорожники, в знак протеста против реформ Макрона, начали крупнейшую в истории страны забастовку. Они намерены на три месяца резко ограничить движение поездов во всей Франции.



Ожидается, что транспортный коллапс продлится два дня − 3 и 4 апреля. В дальнейшем работники французской железной дороги планируют выходить на работу только два дня из пяти в неделю − и так на протяжении трех месяцев, до конца июня.