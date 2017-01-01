Хомчак рассказал об Иловайске, микроавтобусе от Коломойского и Зеленском-психологе

Глава Генштаба ВСУ дал развернутое интервью, где рассказал о своем видении ситуации в стане и знакомстве с президентом.

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Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о своем опыте в Иловайске, знакомстве с Владимиром Зеленским, Игорем Коломойским и том, можно ли было удержать Крым. Мы отобрали ключевые цитаты из интервью УНИАН.

О передаче полномочий от Виктора Муженко и конфликте с ним:

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“Знаете, как в американских фильмах - ему надо взять коробку из-под бумаги, все туда сложить, но не все вмещается. Несколько дней этот процесс будет происходить сугубо документально“.

“У меня никаких конфликтов ни с кем нет. У нас нормальные служебные отношения“

О знакомстве с Владимиром Зеленским:

“Лично я познакомился с сегодняшним президентом после его победы во втором туре. Мне позвонили с незнакомого номера, после чего сбросили СМС, что это помощница президента. Я ей перезвонил. Она спросила, мог бы я прибыть в Киеве на встречу с президентом. На следующий день была назначена встреча, я на нее прибыл“.

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“Это было до инаугурации, за несколько дней. Когда мы сели общаться, мне было сказано, что он еще не имеет никаких полномочий, поэтому никаких обещаний, это было просто общение“.

“Был поставлен вопрос, на каком языке вы хотите общаться. Я сказал, что мне все равно, на каком языке общаться. Президент предложил общаться на украинском языке и мы общаться на украинском языке, причем нормально“.

“Президент меня изучал. Я видел, каким взглядом он смотрит - это был взгляд не артиста, это был взгляд психолога, который все изучает, заглядывает внутрь тебя“.

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“Мы говорили о жизни, президент меня расспрашивал о Иловайск. Он хотел слышать, потому что много есть инсинуаций по этому поводу, много ложной информации“.

О впечатлении от Зеленского:

“Я был очень удивлен тому, что он задавал вопросы с пониманием дела. Когда человек в военной сфере не является специалистом, но задает вопрос с пониманием, есть диалог. То есть я был приятно удивлен, что он настолько понимает, что он хочет“.

“Я увидел вплотную человека, который интересуется, не просто задает вопрос ради того, чтобы их поставить. Был живой процесс. Интерес, энергия, к чему ведет. Это очень большая сила, когда у человека энергия, и когда он чего-то хочет“.

О переменах в ВСУ:

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“Сегодня я хочу услышать от командующих их видение, их понимание. Если я не буду доволен положением дел, которое есть, конечно, какие-то изменения будут. Цели снимать всех с должностей у меня нет. У меня нет кумовьев, друзей, которых я хочу куда-то поставить“.

Опускал ли глаза за Иловайск:

“Не опускал и опускать не буду. Вы должны понимать, что о событиях в Иловайске я знаю больше всех. Не потому, что я такой умный, а потому, что я был человеком, который видел это все. Я знаю, кому какие задачи ставились, кто кому докладывал, кто кому что говорил“.

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“Я выполнял приказ руководства. Если кто-то хочет услышать от меня конкретные фамилии для того, чтобы назначить себе врагов, или сделать себе идолов, я бы от того отошел“.

“Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести. Это все - бремя в моей душе. Но я ни перед кем глаза не опускаю. Не потому, что я такой бесстрашный, а потому, что я сделал все, что мог сделать. Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив“.

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“Мы вышли из Иловайская в безопасную зону в город Комсомольск где-то 4-5 утра 31 августа 2014 года. На утро 1 сентября я был в Администрации президента и докладывал о состоянии дел президенту“.

О переговорах с “ЛНР“ и “ДНР“?

“Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба, и у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть об этом говорят МИД, все другие структуры, которые должны вести переговоры“.

О Керченском проливе:

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Я не могу оценивать Керченскую операцию...Конечно, не надо было подвергать моряков риску... У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать“.

О знакомстве с Игорем Коломойским:

“Я был командиром 6-го армейского корпуса в Днепре. Когда после революции достоинства Игорь Валерьевич был назначен председателем Днепропетровской ОГА, я, как руководитель командования, не мог не сотрудничать с председателями областных администраций, в том числе и с Игорем Валерьевичем. Поскольку мой штаб находился в 5 минутах езды от ОГА, у нас с ним была возможность общаться чаще“.

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“Мне нравился подход в принятии решений, потому что не было двояких ответов, был ответ “да“ или “нет“, была реакция и была конкретика“.

“Когда я тогда ехал тогда в зону АТО руководителем сектора “Б“, то я приехал к Игорю Валерьевичу, сказал, что я еду в АТО. Он мне говорит: “Подождите, господин генерал“, а через несколько минут говорит: “Вас внизу ждет белый бронированный микроавтобус“... Честно говоря, в том числе тот микроавтобус спасал жизни“.

Об отмене призыва:

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“Надо подготовить такую ​​систему допризывной подготовки молодежи, чтобы вся молодежь была готова защитить свою родину, когда придется. Тогда, возможно, призыв придется отменить“.

О незаконной аннексии Крыма:

“Если бы тогда мы владели всей информацией, возможно, все было бы по-другому. По состоянию на 2014 год те войска, которые были в моем подчинении, были или сокращены или очень сокращены“.

Напомним, ранее Руслан Хомчак заявил, что он выступает против переговоров с Россией.