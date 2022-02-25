На Черниговщине уничтожили 30 танков оккупантов

Сколько было убито российских оккупантов – не сообщается. Их потери сейчас уточняются.

Сегодня, 25 февраля, в Черниговской области на менском направлении подразделения ВСУ уничтожили 20 российских танков. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативного командования "Север".

Сколько было убито российских оккупантов – не сообщается. Их потери сейчас уточняются.

Кроме того, в Черниговской области подразделение ОТК "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону Рипок. Оккупанты потеряли около 10-15 единиц техники.

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ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.

В Сумской области российские войска пытаются захватить город Тростянец, идет бой.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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