На Черниговщине уничтожили 30 танков оккупантов
Сегодня, 25 февраля, в Черниговской области на менском направлении подразделения ВСУ уничтожили 20 российских танков. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативного командования "Север".
Сколько было убито российских оккупантов – не сообщается. Их потери сейчас уточняются.
Кроме того, в Черниговской области подразделение ОТК "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону Рипок. Оккупанты потеряли около 10-15 единиц техники.
Читайте также: Под Киевом идут бои, в городе слышна стрельба
ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.
В Сумской области российские войска пытаются захватить город Тростянец, идет бой.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.