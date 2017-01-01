Декабрь цвета хаки. Как страна живет при военном положении

Впервые в истории независимой Украины в стране введено военное положение. Правда, не во всей стране, а только в десяти приграничных областях.

Украинцев много пугали этим событием, на практике же получается, что не так страшен этот черт. Страна прожила первые десять дней в новых реалиях

“Снимают мужчин с поездов и отправляют в военкоматы“, “Все разговоры будут прослушивать“, “Из страны не выпускают“, “Машину заберут“ - какие только фейки и страшилки о военном положении не распространяют в украинском обществе. Оно и понятно, военное положение и связанные с ним изменения в жизни вызывают у большинства украинцев тревогу, чем и пользуются провокаторы, разгоняющие панику, пишет Валерий Литонинский в №23 Журнала Корреспондент.

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Но, как показала первая неделя жизни при военном положении, ничего страшного в стране не произошло, машины на месте, границы открыты, даже соль, спички и мука в магазинах не закончились. Да и действительно страшное, что могло произойти, - это прямое военное вторжение со стороны России. По словам военных, предпосылки к этому есть - российские части и боевая техника вдоль границ накоплены. Впрочем, накопление и концентрация начались не в 2018 году, а на пару лет раньше.

Непосредственная угроза вторжения? Существует непрерывно с лета 2014 года. Но, чтобы предотвратить такие действия или хотя бы минимизировать их последствия, военное положение, собственно, и вводилось.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

После захвата Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе военное положение из темы для праздных разговоров на протяжении пяти лет войны превратилось в данность. Вокруг формата его введения и сроков действия велись жаркие политические споры. В итоге военное положение будет действовать 30 дней до 14:00 26 декабря в десяти областях Украины, которые граничат с территорией России и непризнанным Приднестровьем, - Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Херсонской.

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Главная цель введения военного положения, если следовать официально версии, - создание условий для отражения возможной вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности. Военное положение - это не объявление войны, не наступление, это в первую очередь готовность быстро развернуть оборонительные действия.

Указ Президента о военном положении предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан, гарантированных 12 статьями Конституции. Среди них такие, как неприкосновенность жилья, тайна переписки, свобода передвижения, право собственности, свобода митингов и мирных собраний, проведение выборов и референдумов. Также закон Украины о военном положении предусматривает в условиях его введения возможность установления комендантского часа, трудовой повинности, дополнительной проверки документов или эвакуации населения.

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Но все это только в случае начала открытых военных действий. По состоянию на вечер 5 декабря нигде и ничего не было реализовано или объявлено. То есть введение военного положения не означает, что в затронутых им украинских регионах сразу начнут забирать квартиры и машины на нужды армии или отправлять всех рыть окопы в рамках трудовой повинности. Президент Петр Порошенко несколько раз отдельно подчеркнул, что какие-либо ограничения прав и свобод населения возможны исключительно в случае прямого наземного российского военного вторжения. Чего пока, к счастью, не произошло. И введение военного положения, откровенно говоря, повышает шансы, что и не произойдет.

Тем не менее противник войну уже ведет - психологическую. В пограничных регионах местным жителям приходили СМС-сообщения с требованием явиться в ближайшую военную часть в связи с мобилизацией. Верить таким сообщениям не стоит, это провокация.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

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Жители областей, где уже действует военное положение, говорят, что не заметили каких-то изменений в повседневной жизни после его введения. Так что тогда вообще в рамках этого положения происходит? В первую очередь мероприятия военного и оборонительного характера.

Всеобщая мобилизация в Украине не объявлена, вместо этого Минобороны и Генштаб уточнит мобилизационные планы для резервистов первой очереди - это люди с опытом участия в антитеррористической операции. Для представителей оперативного резерва первой очереди начали учебные сборы.

Все правоохранительные органы страны перешли на усиленный вариант несения службы. Подразделения Вооруженных сил и пограничников перевели на полную боевую готовность. Увеличены наряды на границе с Россией и административной границе с оккупированным Крымом, совместно с Нацполицией пограничники создают дополнительные контрольные посты при въезде в Украину для проверки транспорта.

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Военные администрации, создание которых предусматривает закон о военном положении, в Украине не появятся. Все ограничится организацией штабов обороны в областных администрациях, которые уже заработали. Усилена охрана объектов критической инфраструктуры - вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов. В Министерстве здравоохранения определили учреждения, в которых при необходимости готовы оказать медицинскую помощь военным.

Запрещено фотографировать перемещение военной техники, любые военные объекты. Над воинскими частями, объектами и полигонами нельзя запускать беспилотные аппараты. “Бесхозные“ беспилотники обещают сбивать без сантиментов, а если кого заметят в роли оператора таких БПЛА - задержат и отправят знакомиться с оперативниками СБУ.

В Одесской области перевели в боевую готовность систему противовоздушной обороны, а в Запорожской возобновили блокпосты на приморских направлениях. Ни в одной области, где введено военное положение, не действует комендантский час, не изымают имущество на нужды армии. Даже не ограничена продажа алкоголя.

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Чиновники всех уровней не устают повторять, что ничего с военным положениям в жизни людей не изменится. Но это не отменяет, что кто-то им попытается воспользоваться в своих целях. К примеру, в Одессе разогнали протестующих против застройки, под предлогом того, что военное положение и митинговать нельзя. Или в Запорожье неизвестные мошенники звонили в квартиры и заявляли, что “пришли конфисковать имущество на армию“. Таких аферистов лучше сразу сдавать полиции.

БЕЗ ВЫБОРОВ И СПОРТА

Что действительно отменит военное положение так это выборы в Объединенные территориальные громады, которые должны были пройти 23 декабря. Голосования в областях, где введено военное положение, перенесут. Верховная Рада определит для них новую дату выборов. Но поскольку это выборы локальные на политической жизни страны это не отразится никак.

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Хотя спортивные мероприятия в регионах с военным положениям обещали не отменять, но футбольные болельщики уже пострадали. Матч внутреннего чемпионата между Десной и луганской Зарей перенесли в Киев. А самая странная история приключилась с игрой Лиги Европы между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом. В Полтаве военного положения нет, но англичане все равно отказались туда ехать, а полтавские болельщики лишились возможности увидеть самого именитого соперника в истории их клуба. Матч перенесли в Киев, так толком решение и не обосновав.

Из-за этого под вопросом оказалось проведение поединка Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом, который должен пройти 12 декабря в Харькове, где военное положение как раз действует. Хотя уже после его введения в городе спокойно провели матч того же Шахтера в рамках Украинской премьер-лиги. В случае чего, горняки могут сыграть во Львове.

Локальный бизнес подсчитывает убытки. Местные болельщики матерятся. Но тихо.

ЧТО СКАЖЕТ ДОЛЛАР

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К чему в первую очередь было приковано внимание украинцев после введения военного положения, так это к курсу доллара. Давняя тактика украинцев - в любой непонятной ситуации покупай доллар - вместе с небольшой паникой после объявления о введении военного положения и желанием спекулянтов заработать сделали свое дело. Курс гривны упал в отдельных обменниках на одну, а то две гривны за доллар - до показателей в 29-30 грн за бакс. Но такое колебание было временным и носило спекулятивный характер. К 5 декабря рынок уже успокоился. А многие эксперты уверены, что в ближайшие недели курс может укрепиться до 28 грн/$, а то и до 27,9/$.

Нацбанк настаивает, что никаких проблем с работой банковской системы во время военного положения не будет. И впервые во внеурочные даты опубликовал статистику по поводу динамики депозитов. Она (эта статистика) оказалась вполне мирной - оттока вкладов не зафиксировано.

Даже МВФ не порадовал скептиков. В фонде заявили, что не прекратят сотрудничество с Украиной, несмотря на введение военного положения в стране. Значит, новый кредит, о котором накануне только договорились, Украина получит. А вслед за ним - кредиты Всемирного банка и ЕС, анонсы уже сделаны.

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Власти обещают, что военное положение не повлияет на выплаты бюджетникам. Все медицинские и образовательные учреждения работают в штатном режиме. Как и отделения Укрпочты, мобильные операторы, а также интернет-провайдеры.

Да, военное положение несколько снизит темпы восстановления ВВП, но по итогам ноября Госказначейство объявило о выполнении плана поступлений. Приазовье, конечно, пострадало - товарооборот затруднен и стал обходиться дороже компаниям, которые экспортируют через азовские порты. Вот только проблемы с логистикой начались в регионе отнюдь не вчера. И Украинская зерновая ассоциация, к примеру, заявила, что крупнейшие зернотрейдеры примерно 2 млн тонн зерна, которые экспортируются из приморского региона, перенаправили на черноморские порты задолго до инцидента в Керченском заливе.

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Вот на что серьезно повлиял инцидент - на намерения. Стабилизация гривны в 2018 году, начавшееся восстановление экономики закономерно вернули внимание иностранных инвесторов к Украине. Многие собирались запускать новые и реанимировать прежние проекты в первом квартале 2019 года. Но фактически все они приостановили их старт. Впрочем, это практически не коснулось инвестиционных проектов, которые намечались к запуску в правобережных областях страны. По опубликованным оценкам, собственно, военное положение в ноябре-декабре уменьшит ожидаемый по итогам года ВВП максимум на 0,1%. Если его будут объявлять в 2019 году, его негативные последствия, конечно же, ощутим в куда большей мере. В какой именно, будет зависеть от сроков, регионов покрытия и перечня вводимых ограничений.

Введение военного положения на 30 суток практически не повлияло на стоимость заимствований украинского правительства за рубежом. Если и как только начнет действовать новая программа сотрудничества с МВФ - stand by, ставки по привлекаемым кредитам и размещаемым за рубежом облигациям пойдут вниз.

БЕЗ РОССИЯН

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На что ВП действительно существенно уже повлияло, так это на въезд в Украину граждан России. Ограничения введены на въезд мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Порошенко это решение объяснил необходимостью воспрепятствовать России “формировать в Украине отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ“.

Пограничники уточняют, что мужчины в возрасте от 16 до 60 лет попадают в зону риска, но по каждому гражданину РФ будет приниматься индивидуальное решение. Дополнительный способ контроля - интервьюирование.

Не пустить могут россиян, которые имели неприятности с украинским законодательством, незаконно посещали временно оккупированные территории, не имеют подтвержденной цели пребывания в Украине. Исключения могут быть для россиян с дипломатическим статусом в Украине, с разрешением на постоянное или временное проживание в нашей стране. Также обещают пускать в Украину россиян, которые обслуживают транспортные средства, и тех, кто едет в страну с гуманитарными целями - на похороны, к больным родственникам и так далее. Подробности о новом режиме пропуска размещены на сайте Госпогранслужбы, и, откровенно говоря, в них нет ничего принципиально отличающегося от режима, который действовал до 26 ноября 2018 года.

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С одной стороны, подобное решение в условиях военного положения и возможной агрессии России оправдано. С другой - критерии, которые выбраны для недопуска на нашу территорию оставляют возможности для обвинения власти в пиар-акции в рамках популярной темы. Что мешает Москве отправить в Украину женщину для подрывной деятельности или провокаций? Причем такие факты уже были, например, полковника СБУ Александра Хараберюша в марте 2017 года в Мариуполе Донецкой области подорвала женщина-киллер, завербованная российскими спецслужбами. Или что мешает использовать в деятельности против Украины лиц старше 60?

За первые дни действия военного положения в Украину не пустили около 100 россиян. Притом что пограничные пункты пропуска ежесуточно проходит минимум тысяча россиян. Многие из них активно жалуются в СМИ, рассказывая свои личные истории. Схема в принципе одинаковая - приглашение на интервью, общение, отказ из-за не подтверждения цели поездки либо ввиду недостаточности финансовых средств для пребывания в стране, возвращение туда, откуда прибыли в Украину. В Москве уверяют, что, конечно, зеркальные меры вводить не будут, запускают изрядно надоевшую пластинку про “братские народы“ и так далее. Но при этом также активно не пускают в Россию украинцев. С 29 ноября по 3 декабря, по данным Госпогранслужбы Украины, в Россию без объяснения причин не пустили 150 украинцев. Вот такое отсутствие зеркальных мер и “братские народы“.

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Введение военного положения напомнило многим в Украине, что вообще-то в стране пятый год продолжается военный конфликт. Он далек от своего завершения, как могло показаться из отделенных от линии фронта регионов, и каждый день может перейти в фазу активных боевых действий. В таких условиях к войне нужно готовиться всегда. Да, возможно, это создает вам или вашей семье какой-то дискомфорт, но за все нужно чем-то платить, в том числе за защиту своей страны, за собственную защиту.

ВОЙТИ ЛЕГКО, ВЫЙТИ - СЛОЖНЕЕ

До завершения действующего периода ВП останется менее трех календарных недель. Если этот период спокойно завершится, велика вероятность, что военное положение продолжено не будет. И что дальше? Если повезет, в Кремле не станут педалировать ситуацию и создавать новые поводы для введения нового ВП в Украине.

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И тогда очень многие окажутся в роли известного героя шутки о том, кто остался с помытой шеей. Ну что сказать: наведение порядка, оценка возможностей обороны - все это дорого обходится в любой стране, даже в бедной. Но ввиду наличия буйного соседа такие издержки с 2014 года нужно рассматривать в качестве плановых. Вот Израиль так живет 70 лет. И уже неплохо себя чувствует.