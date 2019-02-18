Пятая годовщина. Как пролетел первый день расстрелов на Майдане

Ровно пять лет назад 18 февраля расстреляли 23 человек из Небесной сотни.

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Ровно пять лет назад, 18 февраля 2014 года была предпринята первая попытка зачистки Майдана от протестующих. Об этом пишет Корреспондент, напоминая о событиях тех дней.

18 февраля также называют “точкой невозврата“ – в этот день погибли 23 активиста и пятеро правоохранителей.

Мирное шествие к Раде обернулось расстрелом

Утром 18 февраля евромайдановцы начали мирное движение к Верховной Раде. Они требовали от депутатов вернуть Конституцию редакции 2004 года и уменьшить полномочия президента Виктора Януковича.

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Правительственный квартал плотно окружили силовики. В протестующих полетели резиновые пули и светошумовые гранаты, а лежащих активистов избивали дубинками.

Снайперы на крышах в правительственном квартале

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Майдановцы, надев строительные каски и взяв деревянные щиты, отбивались от милиционеров брусчаткой и петардами. При первой возможности они вернулись на Майдан, и центр Киева превратился в поле боя.

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Активисты заняли Дом офицеров и оборудовали там собственный медпункт. Днем в столкновениях с силовиками были убиты три активиста. СБУ разослала госучреждениям Печерского и Шевченковского районов распоряжение завершить работу до 16:00. Все ветки киевского метрополитена закрыли якобы под угрозой теракта.

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Около 20.00 силовики попросили женщин и детей покинуть Майдан в связи с проведением “антитеррористической операции“, и начался штурм - БТР врезался в баррикаду, за ним на штурм пошли “беркутовцы“ и бойцы Внутренних войск.

Майдан со стороны Институтской был полностью охвачен огнем, все время были слышны очень сильные оглушающие взрывы, протестующие запускали салюты.

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Начался пожар в Доме профсоюзов, но милиция даже не попыталась его ликвидировать. Этот пожар в последствии тушили более суток с угроз обрушения всего здания. Активисты подъезжали на Майдан и своими силами вытаскивали людей из огня.

Около полуночи на Майдане Независимости, в районе Михайловской и Софийской площадей отключили электричество.

Воспоминания

Денис Тарасов, доброволец мобильных медицинских бригад Майдана

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“Я был свидетелем происходящего 18 февраля, когда на улице Грушевского в Киеве события прокатывались волнами: наступали митингующие, отступали силовики, и наоборот. Соответственно, когда наступали силовики, митингующие падали, споткнувшись или из-за того, что по ним выстрелили из помпового ружья, но затем налетали силовики и дубасили их дубинками.

Можно понять необходимость обездвижить человека для того, чтобы посадить его в автозак или арестовать, но такая жестокость от людей, которые живут с тобой в одной стране, которые покупают один и тот же хлеб, это было дико. На моих глазах было море избиений, ранений, некоторые смертельные...

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Первую смерть, которую я помню, это был человек, которому прострелили легкое, и он, из-за того, что не было рядом доктора, который мог бы ему помочь, за неимением аппаратуры, которая могла бы спасти ему жизнь, скончался на наших глазах. Он сначала дышал, а потом стал желтым, серым...”

Юрий Васильченко, журналист

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“Утро 18 февраля. Правительственные здания окружены огромным количеством правоохранителей. Журналисты, которые пришли освещать события в парламенте, оказались на территории зла – среди силовиков и титушек. По телефону нам сообщают о первых раненых активистах. Под парламентом небольшой антимайдан: люди стоят с плакатами и транспарантами, испуганные, потому что не понимают, чем все закончиться.

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В самом парке сотни титушек. На вид это даже не спортсмены, а деклассированный элемент. Кое-кто вооружен железными прутьями. Все “русскоязычные“. В парке куча камней, явно заранее завезенных. Титушки бросают их из-за спин ВВшников, которые разделяют противоборствующие стороны. Часть коллег идет в помещение Рады, другие возвращаются на территорию добра. Тогда еще можно было пройти сквозь строй ВВшников, позже уже не выпускали”.

Артем Надежин, фотограф

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“В то утро мы с друзьями пораньше привезли еду тем, кто оставался жить на Майдане. Мы понимали, что против нас могут применять огнестрельное оружие — уже был убит Сергей Нигоян. Убитые из огнестрела были и при штурме Дома профсоюзов. В ночь с 18 на 19 февраля на Майдане стоящему рядом со мной человеку оторвало руку”.

Панихида к пятой годовщине

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На аллее Героев Небесной Сотни утром 18 февраля провели панахиду к пятой годовщине убийств на Майдане.

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Несколько десятков человек собрались возле экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, чтобы почтить память погибших участников Революции Достоинства.

Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко опубликовала фото событий 18 февраля 2014 года, когда начали фиксировать первый смерти от расстрелов на Майдане.