Итоги 26 марта: Изгнание российских дипломатов и смерть Мавроди

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Главные новости и события 26 марта:

Более 20 стран заявили о высылке дипломатов РФ



США, страны Евросоюза, члены НАТО и Украина высылают российских дипломатов в ответ на отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

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По последним данным, 16 стран Евросоюза выразили солидарность Великобритании. Среди них Финляндия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Румыния, Хорватия, Италия, Нидерланды, Германия, Франция, Испания и Венгрия.

Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генеральное консульство России в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко информировал, что из Украины будут высланы 13 сотрудников российской дипмиссии.

При этом такие страны, как Австрия, Словакия и Турция отказались высылать дипломатов РФ.



Москва назвала данный шаг недружественным и пообещала “симметрично“ ответить.



Украина завершила танковый контракт с Таиландом



В Укроборонпроме сообщили, что контракт на поставку танков Оплот-Т в Таиландуспешно завершен. Последняя партия техники успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет отправлена.



По словам генерального директора концерна Павла Букина, реализация тайского контракта позволила Украине получить валюту и загрузить производственные мощности предприятий.



В Минске договорились об очередном перемирии



Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась в Минске об установлении нового перемирия с 30 марта.



Отмечается, в частности, что строго запрещены стрельба в населенных пунктах и из них, присутствие и использование тяжелого оружия в населенных пунктах и вблизи них, обстрелы гражданской инфраструктуры.



Украинские пограничники задержали корабль под флагом РФ



Корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России с экипажем из десяти человек на борту.

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Задержанный корабль отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.



В Москве умер Сергей Мавроди



Основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди в ночь на 26 марта госпитализировали с автобусной остановки с жалобами на боли в области сердца. Скорую помощь вызвал случайный прохожий, однако медикам не удалось спасти Мавроди.



РФ обвинила Украину в падении вертолета в Сенегале



В холдинге Вертолеты России заявили, что причиной крушения Ми-17-1В, разбившегося в марте 2018 года в Сенегале, по предварительной информации, стал некачественный ремонт, который эта машина прошла в Украине.



Последствия пожара в Кемерово



По официальным данным в результате пожара в торговом центре в Кемерово, который произошел 25 марта, погибли 64 человека. На данный момент среди жертв опознаны 13 детей.

Задержаны несколько человек, в том числ технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором возникло возгорание, сотрудник и начальник организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Также Следком РФ сообщил, что охранник ТЦ при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал пожар в Кемерово. “Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства“, - сказал он.