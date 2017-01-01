Итоги 2 февраля: Масштабный пожар в Киеве и план эвакуации Елизаветы II

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Читай также: Итоги 31 января: Покушения на Порошенко, власть Гуайдо

На улицах Франции снова протестуют “желтые жилеты“, Минобороны сможет напрямую закупать оружие для ВСУ, пленного моряка могли заразить гепатитом, а королеву Великобритании могут спрятать от народных протестов. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

“Желтые жилеты“ снова вышли на улицы Парижа

Во Франции в субботу, 2 февраля, началась новая волна антиправительственных акций “желтых жилетов“. Протестующие собираются в Париже почтить раненных во время столкновений с правоохранителями.

Читай также: Итоги 30 января: Трагедия в Николаеве и газ в Европу

“Желтые жилеты“ проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

По сообщению властей, во время акций протеста с 17 ноября 2018 года около 2000 человек получили ранения. Также известно о десяти погибших во время дорожных инцидентов, которые связаны с действиями “желтых жилетов“.

Украина разрешила Минобороны напрямую закупать оружие

Читай также: Итоги 29 января: Второй срок Порошенко и мир с Россией

Украина рассматривает возможность масштабных закупок высокотехнологичного оружия из США. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, рассказав о вступившем в силу законе, позволяющем Минобороны заключать международные договора об импорте оборонной продукции.

Благодаря ему Украина надеется стать активным участником американской программы “Иностранное военное финансирование“. До принятия законопроекта закупками могли заниматься только посредники, что усложняло процедуру и делало покупку вооружения более дорогой.

Адвокаты подозревают, что пленного моряка в СИЗО заразили гепатитом B

Читай также: Главы МИД Чехии, Украины и Дании вылетели в Мариуполь

Украинского моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом B в российской тюрьме. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов со ссылкой на адвоката моряка Александру Маркову.

“Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО “Матросская тишина“ гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное“, - отметил он.

Читай также: Трамп - слабак? Как в США закончился “шатдаун“

Получить подтверждение информации адвокаты смогут только в начале следующей недели, заявила Маркова.

В Киеве уже почти сутки горят склады

Пожар на складах в Деснянском районе Киеве тушат 137 пожарных, также привлечены 35 единиц техники. Локализовать пожар удалось лишь спустя 11 часов после его начала.

Пожар возник 2 февраля в 11:52 в Деснянском районе по улице Красноткацкая, 69 в складском здании ООО Адонис Проект - размером 200х150 м. Это склады по хранению строительных материалов, электроинструмента и медикаментов.

Читай также: Итоги 28 января: Новый план ОБСЕ и отказ Вакарчука

В 23:03, по данным ГосЧС, пожар был локализован на площади 10500 м2. Загорелось, по предварительным данным, складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника. Задачу спасателям усложняет отсутствие пожарных гидрантов поблизости, а также слабое давление в трубах.

СМИ: У королевы Британии есть план эвакуации из Лондона

У британской королевской семьи есть план по эвакуации из Лондона в случае массовых акций протеста из-за Brexit, сообщает The Sunday Times со ссылкой на секретный план Кабинета министров.

Читай также: Итоги 27 января: марш ко Дню героев Крут и кража картины

Такой план могут задействовать, если выход Великобритании произойдет без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Европейским Союзом. План был разработан во время холодной войны, на случай ядерной войны с СССР.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский должны были в случае атаки переехать из Лондона в секретное место. Официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта.

Читай также: Стабильности нет. И пока не будет. Что ждет мир в 2019 году

Напомним, ранее сообщалось, что Германия хочет отправить военные корабли в Черное море, а автор нового мирного плана на Донбассе Мартин Сайдик заверил, что альтернативы Минским соглашениям нет.