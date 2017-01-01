Итоги 17 апреля: Единая церковь, революция в Армении, ДТП в Кривом Роге

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 18 апреля:

В Кривом Роге произошло смертельное ДТП

В Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутное такси с пассажирами и автобус, перевозивший работников металлургического комбината.

В экстренных службах сообщили, что восемь человек погибли на месте , восемнадцать были доставлены в больницы города с травмами различной степени тяжести.

Крым передал в собственность РФ участок косы Тузла

“Правительство“ аннексированного Крыма решило передать в собственность РФ участок косы Тузла, по которой проходит мост через Керченский пролив.

Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу

Специалисты Организации по запрещению химического оружия прибыли в сирийский город Дума. Ожидается, что они проведут расследование применения химического оружия в этом населенном пункте.

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на следующий год с 4% до 3,3%. В то же время прогноз роста экономики Украины на текущий год сохранен на уровне 3,2%.

Порошенко анонсировал автокефальную церковь

Президент Украины Петр Порошенко направит обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить украинской поместной церкви Томос и попросил депутатов поддержать это обращение.

“Украина как независимое государство не просто имеет право, а просто обязана эту церковь создать“, - заявил глава государства.

Украина заявила, что предоставит “коридор“ для вывода войск РФ из Приднестровья

Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крижановский заявил, что Киев предоставит российским военным “коридор“ для выхода из Приднестровья.

Он отметил, что принципиальное согласие на это Украина дала еще в 1999 году, однако Россия на сегодняшний день не готова к таким действиям.

Оппозиция в Ереване объявила “бархатную революцию“

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил , что в стране создалась “революционная ситуация“ и массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны не будут прекращаться.