В ВСУ рассказали о потерях оккупантов при бегстве со Змеиного

Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс Тор, прицеп с дизель-генератором и один маломерный катер, а над морем сбили вражеский вертолет.

Украинские защитники при освобождении острова Змеиный уничтожили полевой склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс Тор, один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в оперативном командовании Юг.

Отмечается, что оккупанты при отступлении со Змеиного острова сами взорвали реактивную систему залпового огня и транспортно-зарядную машину к ЗРК Тор.

"...Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, осуществлено минирование местности, причала и окружающих вод у острова...", - добавили в ВСУ.

Кроме того, над морем противник потерял вертолет.

Напомним, 30 июня российские военные покинули остров Змеиный после очередных ударов ВСУ. Бегство с украинского острова в Минобороны РФ назвали "жестом доброй воли".

Генштаб показал видео деоккупации острова Змеиный

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